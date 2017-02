Immers haalt uit naar Gio: "Slaat nergens op"

Middenvelder Lex Immers was altijd best een gewaardeerde kracht voor Feyenoord. Lang speelde hij ook steevast in de basisopstelling van de Rotterdammers, maar op een gegeven moment kwam daar een einde aan. Wat dit betreft heeft de huidige voetballer van Club Brugge geen goed woord over voor Giovanni van Bronckhorst.



In gesprek met Het Nieuwsblad zegt Immers: "Ik zal je vertellen waarom ik bij Feye­noord ben weggegaan. Ik had in mijn eerste twee seizoenen 24 goals gemaakt en had de Europa League en de voorrondes van de Champions League gespeeld. Ik was al drie jaar een gewaardeerde speler bij Feyenoord. Op oefenkamp in de zomer was ik zelfs aanvoerder, maar plots zette coach Giovanni van Bronckhorst mij voor de bekerwedstrijd tegen Zwolle in de tribune. Ik moet keuzes maken, was zijn enige uitleg. Dat was voor mij een steek. Het sudderde acht weken, waarna ik zei: luister, dit slaat nergens op. Ik wil weg."



Ook het Engelse Cardiff liet hij achter zich. "Zelfde verhaal bij ­Cardiff. Ik zat in een omgeving waar ik niemand kende en speelde niet. Ik moest van coach Neil Warnock zelfs met het tweede elftal trainen. Ik had er geen plezier en geen zin meer in, net als bij Feye­noord. Na goed overleg met de manager zijn we uit elkaar gegaan."