Middenvelder Lex Immers speelde in Nederland voor ADO Den Haag en Feyenoord, maar trok vervolgens naar Engeland om voor Cardiff City uit te komen. In het hier en nu is hij actief in de Belgische competitie bij Club Brugge en dat bevalt hem eigenlijk wel heel erg goed.



In het verleden kreeg Immers nogal eens kritiek op zijn manier van voetballen of zijn uiterlijk en dat deed, en doet, hem veel, zo stelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. "Ik denk wel vaak: waarom zeggen mensen zulke dingen? Jullie kennen mij toch niet? Ik ben een heel sociaal en net mens. Iedereen maakt wel eens fouten, maar als voetballer word je dan meteen rigoureus afgemaakt. En in Nederland vinden ze elke dag wel iets om over te zeuren. Het wordt steeds erger met al die praatprogramma’s zoals De Wereld Draait Door."



Immers gaat verder: "In Nederland is niets goed, behalve Lionel Messi. Dan zeg ik: ik verdien respect. Kijk naar mijn loopbaan: ADO Den Haag, Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge. Ik heb met grote namen gewerkt: Ronald Koeman, Fred Rutten ... Ik zeg niet dat ik een fantastische voetballer ben, maar ik heb niets meer te bewijzen. Aan niemand in Nederland. Alleen mijn gezin en familie zijn er belangrijk."