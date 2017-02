'United bereikt akkoord: 35 miljoen voor Nederlander'

Er is de laatste tijd wel heel veel transfernieuws te vinden over Manchester United. Zo zouden de Engelsen reeds tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met Antoine Griezmann van Atlético Madrid en is ook Nelson Semedo van SL Benfica een target. Naar verluidt ligt er echter eveneens een afspraak op tafel wat betreft Stefan de Vrij.



Het medium Football Italia weet te melden dat de Engelsen een principeakkoord bereikt hebben met de werkgever van de Nederlander, SS Lazio. Legt de ploeg van trainer José Mourinho 35 miljoen euro op tafel, dan mag de centrumverdediger sowieso naar het Old Trafford-stadion vertrekken. Daarbij hebben de Red Devils naar verluidt nog niet helemaal besloten of zij dit ook daadwerkelijk gaan doen, maar er ligt dus in ieder geval wel een vaste prijsafspraak.



De Vrij wil zijn contract in de Italiaanse hoofdstad Rome niet verlengen en zal dus verkocht moeten worden door Lazio. De bijna gehele Premier League-top wordt met de Oranje-speler in verband gebracht. Ook Chelsea en Manchester City zouden hem goed in de gaten houden, evenals AC Milan uit de Serie A. De Rossoneri krijgen de beschikking over Chinees geld.