'Barça tegen Real-speler: blijf nog een jaar en kom gratis'

Spelers die van Real Madrid naar FC Barcelona vertrekken of andersom hebben in de regel geen leven meer in Spanje. De Portugees Luis Figo waagde de overstap, maar vond bijvoorbeeld een heuse varkenskop terug op het veld. Nu zijn de Catalanen echter geïnteresseerd in een speler van de aartsrivaal: Isco zou op termijn Andrés Iniesta moeten vervangen.



De Spaanse middenvelder komt niet zo heel vaak aan de bak in het Estadio Santiago Bernabéu en wil daardoor zijn handtekening niet zetten onder een verbeterd en verlengd contract. Isco's huidige verbintenis loopt nog door tot medio 2018 en dat betekent dat De Koninklijke hem in de aankomende transferperiode van de hand moet doen als de Madrilenen nog wat aan hem willen verdienen.



Barça weet echter dat Iniesta nog wel een jaartje mee kan op het hoogste niveau en zou mikken op een transfer in de zomer van 2018. Volgens de Spaanse media hebben de beleidsbepalers van Barça nu tegen Isco gezegd: blijft nog een jaartje voor Madrid spelen en maak daarna gratis en voor niets een transfer naar het Camp Nou.