'Feyenoorder is on fire, maar wordt misschien gepasseerd'

Feyenoord heeft middenvelder Karim El Ahmadi inmiddels terug. De Marokkaan is wat verkouden, maar begint in de competitiewedstrijd van de Rotterdammers tegen FC Twente in De Grolsch Veste sowieso in de basis. Het is maar de vraag wiens kop dit gaat kosten. Het Algemeen Dagblad stelt: drie opties; Steven Berghuis, Dirk Kuyt en Jens Toornstra.



Die tweede heeft al een paar keer rust gehad van zijn trainer Giovanni van Bronckhorst, maar onlangs vertelde de oefenmeester: "In een drukke periode keek ik destijds wel al vaak vooruit. Wie kon ik rust geven en wie niet? Nu we nog maar eenmaal per week spelen, is die manier van benaderen inderdaad niet meer nodig." Het AD: "Dat zou in het voordeel kunnen zijn van aanvoerder Kuyt. Maar Toornstra slachtofferen, is dat dan opeens logisch? De rechtspoot leek na het binnenhalen van huurling Berghuis voorbestemd om in de Kuip de bank warm te gaan houden. Maar hij beet van zich af, met prima prestaties. En op allerlei verschillende posities."



De krant gaat verder: "Dan toch maar Berghuis? Die was voor de winterstop lange tijd bankzitter en de rechterspits is de meest flegmatieke pion van het trio. Maar kijk eens naar een training en je ziet de vonken er vrijwel elk balcontact van afspatten bij de aanvaller. Hij is on fire, zoals dat heet. Bovendien maakte hij tegen NEC nog de belangrijke openingstreffer. Maar ja, dat deden Kuyt tegen Roda JC en Toornstra tegen Willem II natuurlijk ook gewoon."