'PSV doet nog mee om de titel dankzij één speler'

PSV staat momenteel acht punten achter op Feyenoord en dat is een behoorlijke afstand, maar hij is nog niet helemaal onoverkomelijk. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de Eindhovenaren daar één man voor mogen bedanken: keeper Jeroen Zoet houdt het team van trainer Phillip Cocu vaker wel dan niet op de been.



De krant stelt: "Ondanks de winst in de afgelopen drie duels kwamen de Eindhovenaren geen spat dichter bij Feyenoord en Ajax. Toch hangt de ploeg voor de topper tegen AZ nog steeds aan het elastiek, na een dosis mazzel en vooral ook met dank aan keeper Jeroen Zoet. De Veendammer stopte vorige week in Almelo tegen Heracles een penalty en maakt het hele seizoen al een stabiele indruk. De goalie raakte niet uit balans toen hij vorig jaar bij Oranje onverwacht zijn plek verloor en Cocu is daar zeer over te spreken."



Oefenmeester Cocu reageert: "Jeroen heeft gewonnen aan uitstraling en je ziet meer rust en zekerheid in zijn spel. Daarnaast laat hij zich niet uit balans brengen bij tegenslag, hij is mentaal sterker geworden. Een blessure of een fout heeft minder impact op hem als persoon. Ook met de situatie bij het Nederlands elftal is hij heel professioneel omgegaan. Dat geeft de groei aan van hem als keeper. Jeroen is op dit moment een van onze bepalende spelers."