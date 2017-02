'Deze twee spelers waren liever vertrokken bij Ajax'

Ajax heeft in de afgelopen wintertransferperiode behoorlijk wat spelers van de hand gedaan. Riechedly Bazoer bijvoorbeeld, die werd verkocht aan het Duitse VfL Wolfsburg. Nemanja Gudelj ook: de Serviër gaat in China voor Tianjin Teda spelen. De Amsterdammers beschikken echter nog steeds over twee spelers die vermoedelijk ook wel liever een transfer hadden gemaakt.



Het Algemeen Dagblad weet dat Kenny Tete en Jaïro Riedewald op dit moment met frisse tegenzin actief zijn in de Amsterdam ArenA. "Het is logisch dat de aandacht uitgaat naar Neres, maar is Ajax juist niet meer gebaat bij de vertrekkers? Juist de status van de bankzitters zorgde voor onrust. Of zoals Bosz het zelf zegt: er waren te veel spelers zonder perspectief. Dat is nu ontegenzeggelijk veranderd. Al zullen Kenny Tete en Jairo Riedewald daar weer anders over denken. De twee beloftevolle verdedigers die ook wel liever waren vertrokken. Maar een club kan moeilijk álle ontevreden wissels verhuren of verkopen."



Het medium gaat verder: "En neem nu bijvoorbeeld Riedewald. Door Bosz nog altijd geroemd, juist daarom frustreert zijn bijrol misschien nog wel het meest. Maar in de uitgedunde selectie gaat hij ongetwijfeld meer kansen krijgen. Omdat Dijks vertrokken is als stand-in van Daley Sinkgraven op de linksachterpositie, of anders wel centraal achterin als Nick Viergever naar de zijkant verhuist."