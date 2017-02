Adnane Tighadouini en Ricky van Wolfswinkel hebben Vitesse vrijdagavond een 0-2 overwinning bezorgd op het veld van ADO Den Haag. Volgens Henk Fraser heeft zijn team nagelaten om een veel hogere marge neer te zetten.



Fraser zag Vitesse 'matig' starten en zijn oud-werkgever een overwicht afdwingen. "Daarna kregen we wel meer grip", vertelde de trainer aan de NOS. "Het doelpunt van Adnane viel weliswaar gevoelsmatig vanuit het niets, maar die kwaliteiten hebben we nou wel eenmaal."



Dat bleek ook wel toen het eenmaal liep. "Na de goals zag je dat we de controle kregen. Het jammere is wel dat we te weinig zorgvuldig waren in de eindpass. Was dat wel zo geweest, dan win je hier met 0-3, 0-4, 0-5 of misschien wel met meer."



De oefenmeester kampt daarom met gemengde gevoelens. "We maken stappen en ik zie groei, maar ik ben wel een beetje teleurstellend over het feit dat we niet meer gescoord hebben." Feit is wel dat Vitesse nu stevig in de subtop staat.