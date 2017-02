Feyenoorder rekent op basisplek: "Gevoel dat ik iets toevoeg"

Steven Berghuis staat zondagmiddag tegenover zijn oud-werkgever FC Twente. Als jonkie kwam de vleugelaanvaller van Feyenoord uit voor de Tukkers.



Berghuis beaamt in gesprek met de NOS dat er sindsdien veel is veranderd. "Ik ben wat meer bewust geworden van wat het profvoetbal inhoudt. Je krijgt vaste patronen voor jezelf die je altijd aanhoudt en ik ben gewoon wat volwassener geworden, denk ik."



FC Twente behoorde in die tijd tot de top van Nederland, iets wat Feyenoord op dit moment meemaakt. Berghuis ziet wel een duidelijk verschil tussen beide clubs. "Sportief deden ze het beter, maar ik denk dat Feyenoord een grotere club is."



Berghuis is blij dat Karim El Ahmadi, ook al een speler met een Twente-verleden, terug is in de selectie. De Marokkaan start en dat verwacht hijzelf eveneens te mogen. "Ik heb vertrouwen in mezelf en heb het gevoel dat ik iets toevoeg aan dit Feyenoord."