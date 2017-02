ADO Den Haag begon vrijdagavond prima aan de thuiswedstrijd tegen Vitesse, maar verloor uiteindelijk met 0-2 en zakt daardoor nog dieper in de degradatiezorgen. Trainer Zeljko Petrovic tracht desondanks positief te blijven.



"Dat ben ik al vanaf de eerste dag. Dat moet ook als trainer", stelde de Montenegrijn na afloop van de wedstrijd tegenover FOX Sports. Petrovic liet een aantal nieuwkomers aantreden, maar dat bracht geen schokeffect. Logisch is dat wel. "Bepaalde spelers missen nog wedstrijdritme."



Petrovic weet dat er niets anders op zit dan rustig te blijven. "Maar als we moeten wachten tot ze ritme opdoen, zonder dat ze spelen..." ADO incasseerde na een half uur spelen twee treffers kort achter elkaar. "Die tweede goal was heel belangrijk. Na 1-0 heb je nog veel motivatie."



De ADO-trainer sloot desondanks met een positieve noot af. "Ik vond het nog knap dat we in de tweede helft nog 0-0 spelen."