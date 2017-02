Derksen vreest voor Ajax-aanwinst: "Dat kun je nooit waarmaken"

Het is Ajax voor twaalf miljoen euro, exclusief bonussen, gelukt om David Neres naar de Eredivisie te halen. Volgens René van der Gijp en Johan Derksen is zijn komst naar Amsterdam een zeer interessant verhaal.



Gijp vreest dat Ajax de aanvaller alleen heeft kunnen overnemen doordat de concurrentie hem heeft laten lopen. "Zou het niet zo kunnen zijn dat Chelsea en Manchester City de grens bereikt hebben? Dat ze denken: laten we deze maar een keer gaan", sprak de oud-international tijdens het praatprogramma Voetbal Inside.



Derksen kwam eveneens aan het woord over de van São Paulo afkomstige Braziliaan. De journalist vreest voor het hoge verwachtingspatroon. "Het is vreselijk dat je zo een bijnaam (nieuwe Neymar, red.) krijgt. Zo zijn er ook zat nieuwe Cruijffs geweest. Dat kun je nooit waarmaken."



Volgens Derksen is Mitchell Dijks op zijn beurt goed op zijn plek bij het Engelse Norwich City. "Hij is geen geweldige voetballer. Ik denk dat de tweede afdeling in Engeland het hoogst haalbare voor hem is. Het is een goede club."