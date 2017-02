El Ahmadi volgde Feyenoord op afstand: "Beeld was heel slecht"

Karim El Ahmadi heeft zich na de Afrika Cup-uitschakeling met Marokko weer aangesloten bij de selectie van Feyenoord. Tijdens zijn afwezigheid probeerde de middenvelder wel om zijn clubgenoten te volgen.



Het werd El Ahmadi in Gabon niet makkelijk gemaakt om Feyenoord te volgen. "Ik heb alles via Livescore en FR12 (een fansite, red.) en zo moeten doen, verder kon ik het niet goed zien", zo laat de sterkhouder weten aan RTV Rijnmond.



De middenvelder had het liefst de live-beelden willen zien, maar ook dat was lastig. "Het beeld was heel slecht, ik heb het ook niet kunnen volgen via streaming. Ik ben blij dat het goed is gegaan, al ging het in de beker wat minder. In de competitie staan we er goed voor."



El Ahmadi keert dit weekeinde terug in de basisploeg voor de uitwedstrijd tegen zijn oud-werkgever FC Twente. Het is nog onduidelijk wie er daardoor uit het elftal raakt.