Berghuis blikt terug op Twente-periode: "Toen was dat een topteam"

Steven Berghuis kennen we vooral als aanvaller van AZ, Feyenoord en in mindere mate het Engelse Watford, maar zijn eerste voetstappen als prof zette hij bij FC Twente. Dit weekeinde keert de buitenspeler terug in Enschede.



Berghuis mocht in de zomer van 2011 meetrainen om de Twente-selectie in de breedte te versterken bij absentie van andere spelers. "Maar het ging zo goed dat ik bij het eerste bleef. Dat was onder Michel Preud'homme", zo vertelt de aanvaller voor de camera van de NOS.



De Feyenoord-huurling zegt destijds 'jong en brutaal' te zijn geweest. Definitief doorbreken deed hij niet, maar dat was destijds ook niet heel verwonderlijk. "Ik ken nog één of twee spelers van dit elftal, meer eigenlijk niet. Toen ik bij Twente speelde was dat een topteam met onder anderen Nacer Chadli en Bryan Ruiz."