Opvallend nieuws vanuit VI-hoek: "Dan stappen we over"

De leiding van Voetbal International gaat de toekomst met nieuwe plannen tegemoet. Het voortbestaan van het media-instituut staat op het spel en daarom gaat men op termijn over naar een maandblad.



Op dit moment verschijnt VI nog wekelijks, maar het blad leed vorig jaar anderhalf miljoen euro verlies en dat terwijl de oplage blijft kelderen. Er moest zelfs voor het eerst worden overgegaan tot ontslagen. Om die reden gaat men in de toekomst meer aandacht schenken aan online-platformen en specials.



Hoofdredacteur Christiaan Ruesink legt uit aan het Algemeen Dagblad: "Als je dan meer specials maakt en je hebt nog steeds een weekblad, dan gaat dat een keer pijn doen. De redactie loopt nu al op zijn tandvlees. Op het moment dat de redactie het niet meer aankan of de lezers zijn toe aan een maandblad, stappen we over."



Ruesink noemt de toekomst van het weekblad 'eindig'. "Dat gaat binnen enkele jaren gebeuren." Toch is men niet van plan om het medium te laten vallen. "Dat mag nooit verloren gaan."