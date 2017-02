PSV kan zich dit seizoen weinig tot geen puntenverlies meer permitteren in de titelstrijd. Iedere misstap kan fataal zijn en dus ligt er veel druk op de zware uitwedstrijd tegen subtopper AZ.



Voetbal International-journalist Freek Jansen rekent opnieuw op een zware dobber voor PSV. "Het wordt een interessante wedstrijd. PSV wint nooit makkelijk, dat is de laatste weken wel gebleken", zo liet de Ajax-watcher optekenen in het online praatprogramma FC Afkicken.



"Een lastige wedstrijd van topclubs is altijd interessant", zo meent Jansen, die desondanks op een Eindhovense driepunter inzet. "Ik denk dat het voor PSV een hele belangrijke wedstrijd is. Ik denk dat ze gaan winnen, al gaat het heel moeilijk worden."



AZ mist in Ridgeciano Haps en Wout Weghorst wel twee belangrijke basisspelers.