Hake hekelt 'Zeist': "Er is sprake van willekeur"

René Hake is niet te spreken over de handelswijze van de beroepscommissie van de KNVB. Ook in hoger beroep is de sanctie van Bersant Celina, natrappen tegen PEC Zwolle, gesanctioneerd met twee duels schorsing plus één duel voorwaardelijk.



"De straf komt niet overeen met de daad", oordeelde de hoofdtrainer van FC Twente vrijdag in gesprek met TC/Tubantia. "Dat hij voor één wedstrijd wordt geschorst valt te begrijpen voor dit vergrijp. Maar twee... Er wordt in dit soort gevallen heel klinisch naar het gebeuren gekeken en niet naar het voorval zelf."



Hake komt met vergelijkingsmateriaal op de proppen: "Baker van Vitesse trapt tegen ons Trajkovski van achteren onderuit en zijn straf werd vervolgens teruggebracht van twee duels naar één. Bij Celina was er sprake van een trappende beweging, zo staat in de rapporten, maar hij heeft niemand geraakt."



"Het was een reflex nadat iemand boven op z'n voet was gaan staan. In mijn ogen is er sprake van willekeur", aldus Hake.