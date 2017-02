Streppel hekelt Roda-beleid: "Absurd wat er in voetballand allemaal gebeurt"

Voor sc Heerenveen verliep de transferperiode relatief rustig. De sterkhouders bleven in Friesland, een aantal overbodige spelers vertrok en met Martin Ödegaard en Wout Faes werden twee getalenteerde spelers gehuurd. Dit is een schril contrast met het transferbeleid van Roda JC Kerkrade.



"Het is fijn dat ik nu weet waar ik aan toe ben. Dat is prettig", zo laat trainer Jurgen Streppel weten aan Voetbal International. "Ik ben niet bang geweest dat er spelers weg zouden gaan, maar het is wel absurd wat er in voetballand allemaal gebeurt."



"De regel om in de winter transfers te mogen doen is in het leven geroepen voor als je echt problemen hebt", weet Streppel. "Voor als al je keepers geblesseerd zijn, bijvoorbeeld. Dat je dan in nood iets kunt doen. Maar goed, de regels zijn zoals ze zijn. Die kan ik niet veranderen."