'Cruciale weken' voor PSV: "Mocht PSV afhaken in de titelrace..."

Davy Pröpper is na de transferdeadline nog steeds eigendom van PSV. De middenvelder blijft dus een rol spelen in de titelstrijd, maar de kans bestaat dat hij alsnog vertrekt indien deze ambities op korte termijn sneuvelen.



In landen als China en Rusland is de transfermarkt nog steeds open, waardoor een vertrek van Pröpper mogelijk blijft. "Het is bekend dat er vanuit Rusland wordt getrokken aan Pröpper. De transferperiode is daar nog niet voorbij", zo laat PSV-watcher Paul Post weten op de website van Omroep Brabant.



"PSV wil de middenvelder vooralsnog niet laten gaan, of alleen voor de absolute hoofdprijs", weet Post. "Mocht PSV afhaken in de titelrace, dan kan ik me voorstellen dat het voor PSV makkelijker wordt om Pröpper voor een groot bedrag te verkopen. Het worden cruciale weken voor PSV."



Volgens Post is de uitwedstrijd tegen AZ direct al cruciaal. "PSV heeft een flinke inhaalslag te maken. De ploeg moet naar AZ en daar moeten drie punten worden gepakt. Doen ze dat niet, dan kunnen ze de strijdbijl eigenlijk al begraven. Win je in Alkmaar, dan leg je de druk bij Feyenoord en Ajax."