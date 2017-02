FC Utrecht zit momenteel in een moeilijke fase. De Domstedelingen verloren van aartsrivaal Ajax, werden in de beker uitgeschakeld door SC Cambuur en hadden een eigen doelpunt nodig om te winnen bij laagvlieger Go Ahead Eagles. Trainer Erik ten Hag kijkt desalniettemin met vertrouwen naar het thuisduel met sc Heerenveen.



"Dat we heel goed kunnen voetballen, is wel duidelijk inmiddels. Het gaat er nu om dat we laten zien te kunnen killen", opent Ten Hag op de clubwebsite. Bij winst op Heerenveen staat zijn ploeg er gewoon goed voor op de ranglijst. "De wedstrijd tegen sc Heerenveen is een belangrijke."



Ten Hag beaamt dat de recente regenslagen 'heeft doorgewerkt' en dus moest hij aan de bak op de training. "Willen we wat winnen, dan mogen we die fouten niet maken. Noem het onachtzaamheid, noem het labbekak. Maar het mag niet. Het moet harder, het moet scherper. De eisen moeten hoger."



FC Utrecht begon slecht aan het seizoen, maar de inhaalrace is goed verlopen. "Als we op de positie willen blijven waar we nu staan, of zelfs omhoog willen, dan moeten we duels zoals die van zondag winnen. Het gaat erom dat we vaker winnen. Voor de winterstop speelden we nog te vaak gelijk."