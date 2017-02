Faber door met uitgedunde selectie: "Vertrek Hateboer intern oplossen"

FC Groningen gaat de thuiswedstrijd tegen Excelsior met twee wijzigingen tegemoet: Juninho Bacuna en de vertrokken Hans Hateboer maken plaats voor respectievelijk Samir Memisevic en Desevio Payne.



Tom van Weert (enkel) en Tom Hiariej (ziek) zijn nog niet van de partij. Bacuna was ziek en zal uit voorzorg niet starten. "Soms moet je de wat jongere spelers even in bescherming nemen", legt trainer Ernest Faber uit op de clubwebsite.



Het speelplan van de Groningers is al duidelijk: domineren. "We zullen in balbezit scherpte moeten tonen in de passes en veel de zijkanten moeten benutten. We gaan absoluut weer kansen krijgen. Het is een zaak om goed te starten en het heft in handen te nemen. We zullen doortastend moeten zijn."



Feit is wel dat Faber het met een uitgedunde selectie moet doen, maar zelf vindt hij dat wel meevallen. "We hebben de boel grotendeels bij elkaar weten te houden en kunnen het vertrek van Hans Hateboer intern oplossen", stelt de trainer. "Verder ben ik blij dat Mimoun Mahi bij ons is gebleven. Hij is goed bezig, fit en zit in een mooi ritme."