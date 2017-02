"Je zou haast zeggen als concurrentie: 'waar gaat Feyenoord het nog laten liggen?'"

Feyenoord neemt het zondagmiddag in Enschede op tegen FC Twente. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka is het uitduel tegen de Tukkers een hele belangrijke in de strijd om de titel.



"We noemen bijna elke wedstrijd cruciaal, maar deze is wel heel belangrijk. FC Twente uit is sowieso een lastige wedstrijd, de concurrentie speelt ook uitwedstrijden. Als ze deze wedstrijd zou winnen, zou het verschil zomaar op kunnen lopen", vertelt de journalist aan het Algemeen Dagblad.



De clubwatcher heeft wel een idee waarom het dit seizoen beter gaat dan afgelopen jaargang. "Veel stabieler dan vorig seizoen. Als je bijvoorbeeld de wedstrijd tegen AZ neemt, zo'n wedstrijd is volgens mij vergelijkbaar met dit potje. Dat hebben ze heel vakkundig gedaan, 0-4 gewonnen. Dat moet de standaard zijn voor de wedstrijd van zondag."



"De twijfel zit in Rotterdam. Stel: je bent geen fan van Feyenoord en je kijkt naar de ranglijst: ze hebben een wedstrijd verloren, ze staan vanaf de eerste dag bovenaan, ze hebben de meeste goals gemaakt, de minste goals tegen. Je zou haast zeggen als concurrentie: 'waar gaan ze het nog laten liggen?", aldus Gouka.