Cocu geeft uitleg over stopzetten huurperiode Koch

PSV zette onlangs de verhuurperiode van Menno Koch bij FC Utrecht stop. De verdediger had in de Domstad weinig zicht op speeltijd. Trainer Phillip Cocu licht de keuze van de Eindhovenaren tegenover PSV TV verder toe.



"Er zit een bepaalde gedachte achter het verhuren van spelers", vertelt de 46-jarige oefenmeester aan het clubkanaal. "Dan moet je concluderen dat het niet is gelopen zoals gepland."



"Dan kan je Menno daar laten, maar dan heeft hij weinig zicht op speeltijd. Dan denk ik dat hier trainen en bij de selectie zitten voor beide partijen beter is", aldus Cocu, die verdedigers Jordy de Wijs en Simon Poulsen in de afgelopen transferperiode zag vertrekken. "Vandaar dat we hem hebben teruggehaald."