El Ahmadi kijkt uit naar duel met FC Twente: "Speciaal om daar terug te komen"

Feyenoord neemt het zondagmiddag in Enschede op tegen FC Twente. De wedstrijd is voor Karim El Ahmadi een speciale. De middenvelder speelde in de jeugd van de Tukkers en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal.



"Jazeker, ik ben daar geboren en getogen", vertelt de 32-jarige voetballer aan RTV Rijnmond. "Ik heb daar nog altijd veel vrienden en familie, dus het is altijd speciaal om daar terug te komen. Ze komen wel vaker kijken, maar ik denk dat er bij FC Twente wel meer zijn dan als ik in Rotterdam speel. Maar over het algemeen zie ik het als een normale wedstrijd, die we moeten winnen."



De uitwedstrijd tegen FC Twente is voor de Rotterdammers een belangrijke horde richting het kampioenschap. "Elke wedstrijd vanaf nu kan bepalen hoe we er aan het einde van het seizoen voor staan. We hebben alles in eigen hand en moeten het elke week weer als een finale zien. Alles proberen te winnen en dan kan niemand ons inhalen", aldus El Ahmadi.