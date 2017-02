Sparta-aanwinst: "Ik kan niet wachten om dat shirt aan te trekken"

Sparta Rotterdam neemt het komend weekend op tegen PEC Zwolle en nieuwkomers Martin Pusic en Jerson Cabral zijn klaar om te starten.



"De fysieke testen heb ik prima doorstaan", vertelt Cabral aan het Algemeen Dagblad . "Ik ben klaar om belangrijk te zijn voor Sparta. Of ik negentig minuten aankan tegen PEC Zwolle? Zeker weten."



De bij Feyenoord opgeleide speler, die later ook uitkwam voor ADO Den Haag, Willem II en FC Twente, staat te trappelen om zijn debuut te maken in het rood/wit. "Ik kan niet wachten om dat shirt aan te trekken."



Het duel tussen de nummers dertien en zestien van de eredivisie begint zondag om 14.30 uur. Het onderlinge verschil tussen Sparta en PEC Zwolle bedraagt één punt in het voordeel van de Rotterdammers.