Roda JC ontvangt Ajax: 'We hebben niets te verliezen'

Roda JC haalde tijdens de winterse transferperiode de ene na de andere speler. Zelfs Anelka werd binnengehaald, maar dan als adviseur. Het moge duidelijk zijn: de Limburgers hebben ambitie. Komend weekend komt Ajax op bezoek en dat wordt natuurlijk een lastig karwei.



"Komende zondag hebben we niets te verliezen. Dat neemt niet weg dat we er alles aan zullen doen om een goede prestatie neer te zetten. In voetbal is alles mogelijk en daarom ga ik altijd voor de volle winst", vertelt trainer Yannis Anastasiou op de clubwebsite van Roda JC.



"Als wij volledig geconcentreerd zijn en meedogenloos in de duels ben ik ervan overtuigd dat wij in Nederland elke tegenstander kunnen verslaan. Daarom gaan we ook tegen Ajax voor de volle winst."