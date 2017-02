PSV-trainer Cocu beseft: 'Daar moeten we toe in staat zijn'

PSV gaat komend weekend op bezoek bij AZ. Een lastige uitwedstrijd die de Eindhovenaren moeten winnen om nog enigszins in de titelrace te blijven. De ploeg van Phillip Cocu wo na de winterstop van Excelsior, SC Heerenveen en Heracles Almelo, maar overtuigend was het allemaal niet.



"Elk weekend is belangrijk. We kunnen ons geen fouten veroorloven. Als we zelf winnen kunnen we pas naar de rest kijken", zei Cocu vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie. Zijn ploeg won pas in de absolute slotfase van Heerenveen en Heracles.



"Het geloof dat we in de eindfase nog iets kunnen forceren is er, maar we moeten ook in staat zijn het duel eerder te beslissen", weet de oefenmeester. "Het is aan ons om de druk op Ajax en Feyenoord te houden. Daar zullen we elke week aan werken."