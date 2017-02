Slecht nieuws voor FC Twente en Go Ahead: schorsingen blijven staan

Slecht nieuws voor FC Twente en Go Ahead Eagles. De tuchtcommissie van de KNVB heeft Bersant Celina van FC Twente en Darren Maatsen van Go Ahead Eagles voor drie duels (waarvan een voorwaardelijk) geschorst.



Dat is dezelfde straf als de aanklager betaald voetbal eiste en dus moet het tweetal de komende weken vanaf de tribune toekijken hoe hun ploegen hun wedstrijden afwerken.



Celina kreeg rood in het duel met PEC Zwolle, Maatsen in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Beiden werden wegens natrappen uit het veld gestuurd. De spelers hadden het schikkingsvoorstel van de aanklager afgewezen en dus boog de tuchtcommissie van de KNVB zich over beide rode kaarten, maar die kwam tot dezelfde conclusie als de aanklager.