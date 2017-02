'Premier League-grootmacht maakt meeste kans op Tielemans'

Youri Tielemans is bezig aan veruit het meest constante en productiefste seizoen uit zijn nog steeds prille carrière. De 19-jarige middenvelder is dan ook stilaan klaar voor de volgende stap en een zomerse toptransfer lijkt zelfs onvermijdbaar. Aan interesse alvast geen gebrek.



Door zijn nog erg jonge leeftijd en toch al fraaie staat van dienst, wordt Tielemans begeerd door verschillende grote namen uit Europa. Heel wat clubs ploegen werden al genoemd, maar volgens ESPN maakt Tottenham Hotspur het meeste kans op zijn handtekening. De Spurs worden al een lange tijd aan de Rode Duivel gelinkt en zijn op zich ook in staat om aan de vraagprijs van 22 miljoen euro te voldoen.



Om tot deze stelling te komen, deed het Amerikaanse medium beroep op Football Whispers. Een soort algoritme dat transfergeruchten en -berichten wereldwijd analyseert om zo de slaagkansen van bepaalde transfers in te schatten. Helemaal betrouwbaar is dit dus zeker niet en bovendien ook zeer tijdelijk, maar het vormt wel een belangrijke indicator.