De Eredivisie-topclub Ajax zag in de afgelopen wintertransferperiode vooral heel erg spelers vertrekken. Riechedly Bazoer ging weg, evenals Nemanja Gudelj, Anwar El Ghazi en Mitchell Dijks. David Neres voegt zich binnenkort bij de selectie van de Amsterdammers, maar Peter Bosz denkt niet dat de voorbije transferwindow het verschil gaat maken in de titelrace.



In gesprek met De Telegraaf zegt hij: "Ik vind dat er wel een verschil zit tussen een winter- en zomertransferperiode. In principe hoef je in de winter weinig te doen als je het in de zomer goed voor elkaar hebt. En ik denk dat er bij die clubs weinig aanleiding zal zijn geweest om iets te doen. Het zou kunnen dat deze winterperiode weinig invloed heeft op de titelrace. Of David Neres moet er zo tien inschieten."



Bosz is blij met directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Ik ben absoluut tevreden over deze transferwindow. Ik vind gewoon dat Marc heel goed werk heeft verricht. We hebben elke dag contact. Hij wil van mij weten hoe het met de spelersgroep is. En dan met name met de jongens die niet spelen. Daar hebben we onze mening over gegeven. Ik heb aangegeven dat we er wat mij betreft aan de buitenkanten nog wel iets bij mochten hebben."