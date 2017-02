'Blind moet deze opmerkelijke speler oproepen voor Oranje'

Jaap Stam maakte zelf lang onderdeel uit van het Nederlands elftal als centrumverdediger en eigenlijk hunkert de voetbalfan uit ons land nog weleens terug naar die tijd. In het hier en nu is de oud-international manager van het Engelse Reading en daar werkt hij samen met een aantal Nederlanders. Stam vindt het gek dat Roy Beerens nooit een kans krijgt van bondscoach Danny Blind.



Met stijgende verbazing las de oud-voetballer van Manchester United en SS Lazio een tijdje geleden de headlines van het nieuws, zo vertelt hij in gesprek met het medium Helden. "Toen ik las dat Brandley Kuwas van Heracles op de radar stond van het Nederlands elftal moest ik wel even lachen. Dan hebben ze in Zeist dit seizoen Roy (Beerens, red.) blijkbaar niet gevolgd. Kom op, zeg!"



Ook middenvelder Joey van den Berg is veel beter dan de gemiddelde Eredivisie-volger denkt, zo vertelt Stam. "Joey is een goudeerlijke gozer, die zegt gewoon wat hij vindt, tegen iedereen. Dan krijg je vaak een stempel. Met zijn voetbalkwaliteiten kan hij in Nederland in de top mee, daar ben ik van overtuigd."