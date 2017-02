PSV'er Guardado laat zich uit over titelstrijd

Aan het begin van het huidige seizoen toonde de Mexicaan Andrés Guardado zich toch ietwat slapjes in het shirt van PSV. De middenvelder raakte ook een aantal keer geblesseerd, maar in het hier en nu is hij weer helemaal fit en gaat het al een stuk beter. In gesprek met PSV TV vertelt Guardado het een en ander over de titelstrijd.



De international van Mexico weet dat elke wedstrijd vanaf nu belangrijk is. "Zeker. We mogen nu geen punten meer laten liggen al we kampioen willen worden. Veel zal van Ajax en Feyenoord afhangen. Als we maar blijven winnen en zij punten verliezen, moeten we er klaar voor zijn." In het algemeen wordt Guardado gezien als een van de voortrekkers van PSV. "Dat weet ik niet. Ja, ik hoop dat jonge spelers zin hebben om dingen van me te leren. Of dat ze mijn speelstijl leuk vinden en mij na willen doen. Ik ben niet een leraar die met ze gaat praten en zegt wat ze moeten doen. Iedereen heeft z'n eigen speelstijl. Maar als ik ze tijdens de trainingen iets kan bijbrengen, doe ik dat."



Tegen sc Heerenveen en Heracles Almelo won PSV op het nippertje. "Wij zijn de eersten die wedstrijd op slot willen zetten, maar soms gaat het anders. Het belangrijkste is dat we steeds weer drie punten pakken. Daar gat het om. We blijven knokken en zitten liever ook niet in angst."