"Vitesse heeft al jaren een herkenbaar team"

Het elftal van de Eredivisie-subtopclub Vitesse wil nogal eens weggezet worden als een soort vreemdelingenlegioen. In gesprek met De Telegraaf spreekt technisch manager Mo Allach uit dat hij dit pertinent onterecht vindt: wat hem betreft spelen de Arnhemmers al jaren achtereen met een hartstikke herkenbaar team.



De beleidsbepaler trapt af: "Die geluiden storen mij niet. Kijk hoeveel jongens zijn doorgestroomd naar de A-selectie, hoeveel Nederlandse jongens er spelen, welke spelers hier al geruime tijd actief zijn. Vitesse heeft in mijn ogen al jaren een herkenbaar team. Als mensen op televisie een bepaalde kwalificatie aan een club geven, moet je wel weten wat je zegt. Af en toe denk ik: kom op, bereid je eens goed voor. De echte Vitesse-supporter ziet wel waar wij mee bezig zijn. Dat vind ik belangrijker."



Alach is ook erg tevreden over de samenwerking met Premier League-topclub Chelsea. "Vijf of zes jaar geleden hebben zij ontzettend geïnvesteerd in de academie. Er loopt daar waanzinnig veel talent rond. Dat zijn spelers die normaal niet haalbaar zijn voor ons. Denk aan Lewis Baker of in het verleden Bertrand Traoré, die nu bij Ajax speelt. Voor ons is dat een ontzettende verrijking."