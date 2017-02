Van den Brom: dit is hoe Krul ons goed kan helpen

Lang zag het ernaar uit dat goalie Tim Krul van Ajax naar de Premier League zou vertrekken. Watford toonde concrete belangstelling en ook Crystal Palace was in de markt. Toen het puntje bij het paaltje kwam, koos de doelverdediger echt voor het Alkmaarse AZ. En in het AFAS Stadion zijn ze daar heel erg blij mee.



Trainer John van den Brom stelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat vooral de communicatie in de verdediging er heel wat beter op wordt met de komst van Krul. "Communicatie is zó belangrijk in die laatste lijn. Het is lekker voor een verdediging om gecoacht te worden door iemand die achter je staat. De keeper moet een rustpunt zijn. Dat je op de goede momenten die bal wegrost of juist soms weer voor de voetballende oplossing kiest."



Sluitpost Sergio Rochet verdwijnt naar het tweede plan. "Het zijn de net genoemde aspecten waar Sergio nog progressie kan boeken. Ik hoop dat hij dingen kan leren van Tim. Daar hebben we het ook met hem over gehad. Het is niet zo dat we hem nu in de prullenbak gooien." Van den Brom was nauw betrokken bij de transfer van Krul. "Gewoon omdat ik dat leuk vind om een keer mee te maken. Jeetjemina, wat een papierwerk komt er bij kijken om alleen al één speler vast te leggen."