'Deze Ajacied speelt de komende tijd rechtsbuiten'

Ajax beschikt in het talent Justin Kluivert over iemand die de kortstondige afwezigheid van Bertrand Traoré momenteel prima opvangt. Daarnaast hebben de Amsterdammers natuurlijk zakengedaan met het Braziliaanse Sao Paolo: half februari komt David Neres naar onze hoofdstad. Trainer Peter Bosz weet echter nu al wie zijn eerste rechtsbuiten is.



Komt Traoré (na het aankomende weekend) terug van zijn avontuur op de Afrika Cup met zijn vaderland Burkina Faso, dan wordt hij gewoonweg gelijk weer gepromoveerd tot basisspeler. Vervolgens is het aan Kluivert om zich te laten zien op de trainingen en bij invalbeurten en moet Neres ingepast worden. Over de Braziliaan zegt Bosz tegen De Telegraaf: "Wellicht is hij al zo klaar dat hij nu al van waarde kan zijn. En anders kan hij in het nieuwe seizoen de positie van Traoré innemen. Ik denk dat daar heel goed op is geanticipeerd."



Ook Kluivert kan op een commentaar rekenen: "We houden rekening met zijn fysieke staat, want hoe je het ook wendt of keert, het is een ventje dat aan het begin van het seizoen volledig bij de A-jeugd speelde. En via een tussenstap van een paar weken in Jong Ajax de sprong naar het eerste heeft gemaakt. Wat in het begin voor Kasper Dolberg gold, dat elke training een wedstrijd was, geldt nu voor Justin. We proberen er voorzichtig mee om te gaan."