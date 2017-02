'Ophef op St. James' Park: Benitez dreigt met opstappen'

Rafael Benitez bleef Newcastle United afgelopen zomer ondanks de degradatie trouw, maar net over de helft van het seizoen dreigt de Spanjaard alsnog op te stappen. De manager zou onvoldoende vertrouwen voelen van eigenaar Mike Ashley.



Benitez wil dit seizoen rechtstreeks promoveren met The Magpies en had daarbij gehoopt op een kwaliteitsimpuls in de winter. De club toonde interesse in Andros Townsend van Crystal Palace, maar zijn terugkeer mislukte. Ook een andere ambitieuze zet op de transfermarkt bleef uit en dat met alle gevolgen van dien.



De Spaanse oefenmeester had gehoopt op versterking, maar stuitte hierbij dus op weerstand van Ashley. Om die reden zou hij dreigen met een vertrek bij het Championship-team. Op dit moment lijkt hij het seizoen wel gewoon af te maken, alleen is de kans groot dat hij daarna ongeacht het resultaat afzwaait.



The Daily Star is één van de mediums die dit bericht donderdagavond heeft gedeeld. De 56-jarige oud-coach van onder meer Liverpool, Chelsea en Real Madrid zou overigens nog wel voldoende vertrouwen hebben in de strijd om promotie.