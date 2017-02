Amerikanen presenteren Groningen-reserve als 'perfecte spits'

Danny Hoesen werd bij FC Groningen geconfronteerd met een roetsjbaan aan emoties en dus werd gekozen voor een winters vertrek. In het hoge Noorden werd de spits overbodig bevonden en daar profiteert San Jose Earthquakes dankbaar van.



Beide clubs zijn een huurconstructie met een optie tot koop overeengekomen. Sowieso speelt Hoesen tot 31 december voor de Amerikaanse club, dat inmiddels alle benodigde formaliteiten heeft afgerond. Bij de presentatie sprak zijn nieuwe club lovende woorden over de oud-Ajacied.



"Hij is een speler die uit het zeer aanvallend ingestelde Nederland komt en de perfecte spits zal zijn die ons in het strafschopgebied dat extra geeft wat we nu missen", aldus directeur Jesse Fioranelli. Eerder zag FC Groningen al Albert Rusnák (Real Salt Lake), Johan Kappelhof en Michael de Leeuw (beiden Chicago Fire) verkassen naar de Major League Soccer.





Count it! Check out some of Danny Hoesen's best strikes as we welcome him to the black and blue. 🔥🔥🔥#WelcomeDanny | #ForwardAsOne pic.twitter.com/tImOVKvoN3