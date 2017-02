'Erg blije' Petrovic: "Dat gaat sowieso niet gebeuren"

ADO Den Haag heeft vlak voor het sluiten van de transferperiode nog een aantal nieuwe spelers mogen verwelkomen in de strijd om lijfsbehoud. Trainer Zeljko Petrovic is blij met deze beoogde kwaliteitsimpuls.



"Ik ben erg blij met die nieuwe jongens", laat de oefenmeester optekenen op de officiële website van ADO. "Het is wel jammer dat niet iedereen wedstrijdfit is, maar daar zal de komende twee weken wel veranderen. Wie we wel en niet kunnen opstellen tegen Vitesse is een afweging die we nog moeten maken."



"Dat ze allemaal spelen, gaat sowieso niet gebeuren. Randy Wolters en Nasser El Khayati zijn wel 100 procent fit", aldus Petrovic, die Aaron Meijers door een kuitblessure nog langer moet missen. Dion Malone is op de goede weg terug en dat geldt ook voor Mike Havenaar. "Hij wil al graag, maar het is nog een te groot risico."



ADO speelt vrijdagavond thuis tegen subtopper Vitesse. Petrovic acht zijn team net als in Arnhem (1-2 zege) kansrijk. "Ik heb tegen de spelersgroep gezegd dat ik een goed gevoel heb. We moeten knallen, het is voor ons 5 voor 12. Natuurlijk kun je als ploeg minder zijn, maar dan moet je wel alles geven."