Lelijke blunder brengt Kameroen naar finale Afrika Cup

Kameroen heeft zich donderdagavond in Gabon geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. In de halve finale won de nationale ploeg met 2-0 van Ghana.



De Ontembare Leeuwen zorgden in aanloop naar deze halve eindstrijd voor onrust. Bondscoach Hugo Broos hekelde de onzekerheid rond de premies door de voetbalbond een gebrek aan respect te verwijten. Dat had een negatieve invloed kunnen uitoefenen, maar in plaats daarvan wist Kameroen een goede indruk te maken.



Kameroen vergat voor rust de leiding te nemen en gaf Ghana daarmee de kans om beter in de wedstrijd te komen, maar het team van Broos nam de leiding. Na 72 minuten ging doelman Briman Razak lelijk in de fout bij een vrije trap en daar profiteerde Michael Ngadeu-Ngadjui dankbaar van.



Ghana ging daarna vol voor de gelijkmaker en dus een verlenging. Echter, Kameroen maakte de finale tegen Egypte officieel door via Christian Bassogog uit te lopen naar 2-0. Ghana is daardoor veroordeeld tot de troostfinale tegen Burkina Faso.



Scoreverloop:

1-0 (72') Michael Ngadeu-Ngadjui

2-0 (90') Christian Bassogog