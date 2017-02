Klopp kritisch op Wijnaldum: "Dat hebben we hem wel gezegd"

Georginio Wijnaldum bezorgde Liverpool dit seizoen een 1-0 zege op Manchester City en een 1-1 gelijkspel tegen Chelsea. Een belangrijke bijdrage dus, maar manager Jürgen Klopp verwacht nóg meer van de Oranje-international.



Klopp haalde Wijnaldum afgelopen zomer op bij Newcastle United en stelde hem sindsdien veelvuldig op. Toch is de Duitser kritisch. "Georginio is een goede speler, daarom is hij ook hier. Maar we hebben hem wel gezegd dat hij moet werken aan zijn afronding", zo vertelt de oefenmeester op de website van The Reds.



Wijnaldum maakte behalve de twee doelpunten in de toppers nog één doelpunt. Klopp kijkt overigens niet alleen naar de feiten an sich. "Daarnaast moet Wijnaldum zich laten zien op de plekken waar zich interessante situaties voordoen."



Klopp besluit met een advies voor de oud-speler van Feyenoord en PSV. "Roberto Firmino komt regelmatig met voorzetten, maar dan staat er niemand in het strafschopgebied klaar. Gini zou zich daar meer in moeten betrekken, maar zo heeft hij nog wel meer verbeterpunten. Hij is jong genoeg om beter te worden."