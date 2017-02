Been tipt Van Bronckhorst: "Zou hem lekker laten staan"

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst staat voor een dilemma. Doelman Kenneth Vermeer staat op het punt om zijn comeback te maken onder de lat, maar Brad Jones draait een uitstekend seizoen in De Kuip. Eén van beide mannen zal natuurlijk genoegen moeten nemen met een reserverol.



Mario Been heeft als oud-trainer van Feyenoord wel een mening. "Feyenoord staat bovenaan en dat komt mede door de inbreng van Jones", zo laat de assistent-trainer van Fenerbahçe weten aan ELF Voetbal. "Hij heeft het tot nu toe uitstekend gedaan. Ik kan hem niet betrappen op fouten en ik zou hem dan ook lekker laten staan."



Been vindt dat de Australiër een aantal belangrijke capaciteiten bezit. "Hij is rustig en ontzettend sterk op hoge ballen, wat niet echt de kwaliteit van Vermeer is. Daar komt bij dat Vermeer eerst nog weer een serie wedstrijden moet gaan keepen om echt fit te worden."



Jones heeft een aflopend contract in De Kuip, waardoor Feyenoord binnenkort opnieuw een belangrijk besluit wacht. Been: "Kan hij zich eventueel schikken in een rol als tweede keeper? Warner Hahn komt straks natuurlijk ook weer terug. Drie volwaardige doelmannen is te veel van het goede."