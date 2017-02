Roda JC haalt Jupiler League-sensatie in huis: "Heel hard gegaan"

Gyliano van Velzen is weer terug in de Eredivisie. De oud-speler van FC Utrecht is via FC Volendam naar Roda JC Kerkrade getransfereerd, iets wat pas laat officieel werd.



"Het is heel goed voor mijn ontwikkeling geweest dat ik van Jong FC Utrecht naar Volendam ben gegaan", zo blikt de razendsnelle buitenspeler terug in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Ik ben er meteen heel goed opgevangen en voelde me er direct op mijn gemak. Er was gelijk een heel goede klik. Ik heb heel veel aan Volendam te danken."



Toch besloot Van Velzen om Het Andere Oranje pas laat in de transferperiode te verlaten voor een uitdaging in Kerkrade. "Het is inderdaad heel hard gegaan", erkent de aanvaller. "Drie dagen daarvoor had ik voor het eerst contact met Roda JC. Ik heb met de trainer (Yannis Anastasiou, red.) gesproken en ik had meteen een goed gevoel bij deze club."



Van Velzen is dankzij de goede prestaties in Volendam niet verrast door deze transfer. Alleen de timing is misschien nog opvallend te noemen. "Eigenlijk dacht ik meer aan de zomerstop. Maar als je nu al de kans krijgt, moet je die niet laten schieten."