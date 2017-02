'Dit is een schande voor Roda, er zijn grenzen'

De Franse oud-stervoetballer Nicolas Anelka gaat de Eredivisie-club Roda JC adviseren en dat is an sich natuurlijk alleen maar mooi. Toch is er ook behoorlijk veel controverse, want in 2013 vierde de Fransman een doelpunt met de zogenaamde quenelle, een vulgair gebaar dat wordt geïnterpreteerd als een antisemitische groet. De Joodse gemeenschap in Nederland spreekt schande van Roda.



Herman Loonstein, de voorzitter van Federatief Joods Nederland, begint in gesprek met De Telegraaf: "Het binnenhalen van zo iemand is een schande voor Roda JC. Dit kan niet, er zijn grenzen." Hanna Luden van de Joodse belangenorganisatie Centrum Informatie en Documentatie vult aan: "Ik zou Roda dringend adviseren: maak duidelijk dat je als club hier niet van gediend bent." Benoit Wesly van de Joodse Gemeenschap in Limburg: "Voetballers hebben een voorbeeldrol. Van deze man moet afstand genomen worden."



Technisch manager Ton Caanen gaat niet in op de kwestie: "We hebben naar het voetbalinhoudelijke verhaal geluisterd van Nicolas en mede-clubeigenaar Korotaev wil hem erbij hebben. Dat telt voor ons. Ik ga niet in op kritiek van anderen hierover."