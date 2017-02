'Feyenoord weigerde megabod op deadlineday'

De Eredivisie-topclub Feyenoord liet niet heel veel van zich horen in de voorbije transferperiode. De Rotterdammers deden geen zaken, maar stuurden ook geen spelers weg. Wel kregen ze aanbiedingen binnen, mooie aanbiedingen ook, onder anderen voor vleugelverdediger Terence Kongolo. Spartak Moskou meldde zich op het laatste moment voor de stopper.



Het doorgaans zeer betrouwbare medium Sport Express weet te melden dat de Russen te elfder ure nog een megabod neerlegden voor Kongolo bij technisch manager Martin van Geel. De hoogte van de aanbieding wordt niet gespecificeerd, maar wel stelt men dat Feyenoord behoorlijk rijk had kunnen worden. Naar verluidt moeten we denken aan tien miljoen euro en misschien wel heel wat meer.



De 22-jarige multifunctionele speler zelf zou wel oren gehad hebben naar een overstap, omdat Spartak hem een basisplek in het vooruitzicht stelde en daarnaast dweepte met de aanwezigheid van buitenspeler Quincy Promes, een goede vriend van de Feyenoorder. De Rotterdammers wensten echter niet akkoord te gaan, hoogstwaarschijnlijk vooral omdat het wel heel erg penibel werd om een vervanger aan te trekken.