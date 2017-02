'Griezmann accepteert contract en maakt transfer'

De Franse aanvaller Antoine Griezmann is toch wel een van de meest gewilde spelers ter wereld. Steevast wordt hij in verband gebracht met allerlei clubs, maar het Engelse medium The Express weet dat de international van Les Bleus nu een contractvoorstel heeft geaccepteerd. De clubs moeten er nog wel uit komen.



De Engelse krant meldt op donderdagmorgen dat Griezmann akkoord is gegaan met een contractvoorstel van Premier League-grootmacht Manchester United. De aanvaller gaat hetzelfde verdienen als zijn landgenoot en goede vriend middenvelder Paul Pogba: een kleine 320.000 euro per week, wat neerkomt op een jaarsalaris van 16,6 miljoen euro.



De Red Devils hebben nog geen akkoord op tafel liggen met de werkgever van Griezmann, het Spaanse Atlético Madrid. Dat is eigenlijk ook helemaal niet nodig, want de voetballer in kwestie heeft een transferclausule in zijn verbintenis staan, zoals het geval is voor alle spelers die actief zijn in de Primera División. Betaalt United 115 miljoen euro, dan moet de club van trainer Diego Simeone wel akkoord gaan. De algemene verwachting is dan ook dat dit zal gebeuren, waardoor Griezmann dus gelijk de duurste speler aller tijden wordt. Hoogstwaarschijnlijk maakt Wayne Rooney plaats om dit mogelijk te maken.