"Ajax blijft mijn club, maar nu telt Sparta"

Voormalig Oranje-international Michael Reiziger is dit seizoen assistent-trainer van coach Alex Pastoor op Het Kasteel in Rotterdam, bij Sparta dus. Generatiegenoten van de oud-rechtsback zoals Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp zitten bij Paris Saint-Germain en Ajax, maar Reiziger is tevreden met zijn traject. Op het veld staan vindt hij het mooiste wat er is.



In gesprek met De Telegraaf vertelt de ex-voetballer: "Als je de trainerscursus doet, dan merk je dat op het veld staan het allerleukste is. Daar sta ik eigenlijk al mijn hele leven, het is waar ik me thuis voel. Ik ben in deze rol veel met verdedigers bezig en help waar ik kan graag met dingen die ik zelf heb meegemaakt. Na mijn carrière als speler werd het spelletje een gemis."



Reiziger vindt het jammer dat Louis van Gaal ermee stopt. "Dat is heel jammer. Ik hoop dat hij zijn ervaring en zijn kennis over voetbal overbrengt op de generaties die nog volgen. Ik denk dat dit het állerbelangrijkste is. Van Gaal kennende, gaat hij dat wel doen. Hij bracht alles op een manier, dat je het makkelijk kon begrijpen, was altijd bezig met een proces." Zelf focust hij zich voor de volle honderd procent op zijn huidige job. "Ajax zal altijd mijn club blijven, daar ben ik opgegroeid vanaf dat ik twaalf jaar oud was. Wat er in de toekomst gebeurt, daar valt niks over te zeggen. Dat leeft niet op dit moment, nu telt Sparta."