Roda informeerde bij PSV, AZ en Heerenveen

De Eredivisie-club Roda JC toonde zich wel heel erg actief in de afgelopen transferwindow, en dit tot hilariteit van sommige voetbalkenners op het sociale medium Twitter. De ploeg uit Kerkrade haalde overal en nergens spelers vandaan, een heus 'vreemdelingenlegioen', maar dat komt omdat Eredivisie-spelers niet naar Roda willen verhuizen.



Dat is in ieder geval de lezing waarmee Ton Caanen op de proppen komt. De technisch directeur van de Limburgers vertelt aan het Algemeen Dagblad: "Nederlandse spelers hebben onze voorkeur. Daarom hebben we geïnformeerd naar Florian Jozefzoon van PSV, naar Robert Mühren van AZ, naar Luciano Slagveer van sc Heerenveen. Maar die jongens komen gewoon niet naar Roda, ook niet nu hier meer te besteden is. Dát is de realiteit. Vandaar de keuze voor de jongens die we nu gehaald hebben, ook een paar Nederlanders overigens. En dat is wel degelijk beleid. Dankzij onze scouting, dankzij ons netwerk weten we namelijk precies wie we in huis hebben gehaald. Ons doel? Ons rechtstreeks handhaven in de Eredivisie."



De beleidsbepaler stelt: "We hebben nu 25 spelers. Heel normaal." De nieuwelingen moeten wel ingepast worden, maar ... "Ach, automatismen. Dat vind ik lulkoek. Eenmaal op het veld verstaan spelers elkaar. Ik ben er van overtuigd dat de resultaten komen. En dat daarmee de rust terugkomt in Kerkrade. Echt, we snakken naar rust."