'Feyenoord liep vlak voor transferdeadline blauwtje bij Roemeense aanvaller'

Feyenoord zou dinsdagavond vlak voor het verstrijken van de transferdeadline nog geprobeerd hebben een speler binnen te halen. Dat meldt het Roemeense medium Sport. De Rotterdammers zouden namelijk een bod van 2,6 miljoen euro hebben gedaan op Dorin Rotariu van Dinamo Boekarest.



De Roemeen verkaste op het laatste moment echter naar het Belgische Club Brugge. De Belgen hadden 'slechts' 2,2 miljoen euro over voor de 21-jarige voetballer, maar bleek uiteindelijk dus wel betere papieren te hebben. Rotariu tekende een contract bij Brugge tot medio 2020.



De buitenspeler, die al uitkomt voor het Roemeense nationale elftal, speelde in totaal 142 wedstrijden voor Dinamo Boekarest. In deze wedstrijden kwam hij 30 keer tot scoren en gaf hij 21 keer een assist.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.