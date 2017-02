Heeft CR7 de ware gevonden? "Zelfs mama Ronaldo heeft haar zegen gegeven"

01 Februari 2017 22:05

Na de beeldschone Irina Shayk leek het geen enkele vrouw te lukken, maar nu zou Georgina Rodriguez er toch in geslaagd zijn om Cristiano Ronaldo te temmen. De twee waren al een koppel, maar nu zou de Spaanse schone zelfs de goedkeuring gekregen hebben van mama Ronaldo.



Volgens bronnen dicht bij de Portugees zou Ronaldo dankzij Georgina opnieuw stabiliteit en evenwicht in zijn leven hebben, zo schrijft Calciomercato. Dat lijkt ook Maria Dolores ook niet ontgaan zijn. De moeder van CR7 kon Irina Shayk niet horen of zien, maar zou Georgina wel zien zitten als schoondochter.



Er zou zelfs al sprake zijn van trouwen én broertjes of zusjes maken voor Cristiano junior. Als we de gespecialiseerde pers mogen geloven, stapt het koppel in 2018 in het huwelijksbootje.



