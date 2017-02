Tip voor voormalig Ajacied: "Duitse of de Spaanse competitie beter voor hem"

Club Brugge ziet in de zomer mogelijk een resem sterkhouders de club verlaten. Björn Engels, Stefano Denswil en José Izquierdo lijken Blauw-Zwart te gaan verlaten.



Dennis van Wijk geeft in Sport/Voetbalmagazine zijn oordeel over Denswil. Club Brugge haalde hem in het verleden transfervrij weg bij Ajax. De Nederlanders bedongen wel een doorverkooppercentage.



"Hij is een jongen die achterin overal kan spelen en die het intussen uitstekend doet en op weg is om toch de stap te zetten die iedereen hem een paar jaar geleden voorspelde. Er wordt over een transfer naar Engeland gesproken, maar ik weet niet of dat de beste optie is voor hem. Kopkracht is er heel belangrijk, en altijd even resoluut zijn. Misschien zou de Duitse of de Spaanse competitie beter zijn voor hem", aldus Van Wijk, oud-trainer van Willem II en tegenwoordig werkzaam in België, over Denswil.