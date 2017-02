Krul leidt einde van ploeggenoot bij AZ in: "Weet je gelijk hoe ze over je denken"

AZ verraste op de slotdag van de winterse transfermarkt met het huren van Tim Krul. Hij lijkt binnen de kortste keren Sergio Rochet onder de Alkmaarse lat te gaan verdringen.



Op de Uruguayaan is altijd al veel kritiek geweest, en zijn einde lijkt nu dus voorbij. "Rochet wordt niet snel meer eerste keeper als Krul gaat spelen en dan weet je ook hoe ze over je denken", reageert voormalig goalie Henk Timmer tegenover NH.



"Bij AZ zal het denk ik einde verhaal zijn voor Rochet." Over Krul, die wordt gehuurd van Newcastle United, is Timmer optimistisch. "Dat is een fantastische keeper. Hij heeft niet voor niets in Oranje gespeeld en hij heeft gekeept op hoog niveau bij Newcastle United. Ik snap die zet volkomen."